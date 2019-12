Berlin (ots) - Deutschland liegt in allen abgefragten Leistungsbereichen über dem OECD-DurchschnittDeutschlands Schüler bestätigen gleichzeitig eine hohe LebenszufriedenheitIn der Langzeitentwicklung ist eine Verschlechterung der bereits besser gewordenen Ergebnisse bei der Lesekompetenz und insbesondere in Mathematik und den Naturwissenschaften zu verzeichnen"Was uns freut: Alle Ergebnisse der getesteten 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in Deutschland liegen in den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften wieder über dem OECD-Durchschnitt! Worauf wir aber achten müssen: In der Langzeitentwicklung gehen die guten Leistungsergebnisse in der Lesekompetenz, den Naturwissenschaften und Mathematik zurück!" , so kommentiert die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, die Auswertung der aktuellen PISA-Daten 2018 und benennt drei Arbeitsaufträge für die Bildungspolitik:1. Schulen in sozioökonomisch-schwachem Umfeld müssen besondersgestärkt werden: Gute Konzepte und zusätzliche Investitionensind nötig!2. Der längerfristige Lehrkräftemangel in den MINT-Fächern in denweiterführenden Schulen wirkt sich ersichtlich negativ aus. DiePolitik muss langfristiger als bisher planen und zukünftigeinen Einstellungskorridor für gute und sehr gute Absolventendes Lehramtsstudiums vorhalten!3. Bei aller Wertschätzung für PISA: Nicht nur die dort getestetenKompetenzen müssen im Fokus schulischer Arbeit stehen. AktuelleHerausforderungen, vor denen wir national wie global stehen,erfordern von den Schülern, im Schulleben humanistischbegründete Werthaltungen zu entwickeln und dort auch zu leben,z.B. durch einen freundlichen, respektvollen unddisziplinierten Umgang zwischen Lehrkräften und Schülerinnenund Schülern in Schule und Unterricht." Zu diesen drei formulierten "Arbeitsaufträgen" macht Lin-Klitzing deutlich:- Nach wie vor gilt, dass der Zusammenhang zwischen sozialerHerkunft und Bildungserfolg in Deutschland zu stark ausgeprägtist. Sozioökonomisch benachteiligte Schülerinnen und Schülersowie Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrundschneiden weiterhin im Durchschnitt schlechter ab als ihreAltersgenossen mit besserem sozioökonomischem Hintergrund undohne Migrationshintergrund. Aber: Im Bereich Lesekompetenzwerden sozio-ökonomisch benachteiligte Schülerinnen und Schülerin Deutschland stärker: 10% dieser Kinder konnten sich 2018 imobersten Quartil der Leistungsverteilung platzieren. Ebenso gilt dies für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund: Von ihnen konnten sich 16% im obersten Quartil der Leistungsverteilung platzieren. Nicht nur in Deutschland, sondern z.B. auch in Frankreich beobachten wir Leistungsunterschiede in der sozial-räumlichen Verteilung von Schulen in einem sozioökonomisch benachteiligten Umfeld und von Schulen in einem sozioökonomisch bevorteilten Umfeld. Der Einfluss der Schulen auf das Lernen ihrer oftmals bildungsbenachteiligten Schülerschaft ist besonders groß, weshalb eine dementsprechende Analyse der genauen Zusammenhänge und eine bessere Förderung genau dieser Schulen in einem sozio-ökonomisch schwachen Umfeld notwendig ist. Dies erscheint zutreffender als die in der PISA-Kurzfassung ohne weitere Belege angebotene kausale (!) Interpretation, dass die in Deutschland "früher vorgenommene Selektion" für das schlechtere Abschneiden bestimmter Schulen verantwortlich sei.- Über die Auswirkungen des Lehrkräftemangels in benachteiligtenSchulen wird für Deutschland wie für Belgien, Indonesien,Irland, Japan, Luxemburg, die russische Föderation undSaudi-Arabien von den Schulleitungen berichtet, dass dieserLehrkräftemangel die Vermittlung der regulärenUnterrichtsinhalte deutlich behindere. Für Deutschland muss diesneben den mittlerweile bekannten Forderungen nach zukünftigsolideren und jährlich aktualisierten Schülerzahl- undLehrerbedarfsprognosen, den notwendigen Studien- undReferendariatsplätzen und Einstellungen bedeuten, dass einEinstellungskorridor für die Jahrgangsbesten vorgehalten, aberjetzt zurzeit vor allem eine sehr gut geplante akademische undpädagogische Nachqualifizierung von Quer- und Seiteneinsteigernumgesetzt werden muss. - Für Deutschland, wie für Australien, Kanada, Belgien, Estlandund Finnland, gilt, dass hier insgesamt gute Leistungsergebnissemit hohem Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler einhergehen.Das ist erfreulich und kann nicht für alle Länder, insbesonderedie bestplatzierten asiatischen Länder, so berichtet werden.Nachdenklich macht jedoch, dass deutsche Schülerinnen undSchüler in einem geringeren Ausmaße davon berichten, dass sie esrichtig fänden, Schülern zu helfen, die sich nicht verteidigenkönnten (2% weniger als der OECD-Durchschnitt), dass ihreLehrerinnen und Lehrer weniger Freude am Unterrichten hätten alsim Durchschnitt (2% weniger als im OECD-Durchschnitt) und dassder Unterricht durchschnittlich erst später begonnen werdenkönne, weil es sehr lange dauere, bis überhaupt die nötige Ruhefür den Unterricht hergestellt sei (3% mehr gegenüber demOECD-Durchschnitt). In bessere Bedingungen, die einenwertschätzenden Umgang der Schülerinnen und Schüleruntereinander und mit ihren Lehrkräften ermöglichen, mussinvestiert werden: Hier erwartet die DPhV-Bundesvorsitzende,dass die Politik zukünftig auch in eine Klassenleiterstunde fürdie Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen investiert. "Insofern ist es an der Bildungspolitik, diejenigen Maßnahmen umzusetzen, die aus der PISA-Studie solide abgeleitet werden können, dabei aber auch jene Aspekte nicht aus den Augen zu verlieren, die nicht nur an einer vergleichenden Kompetenzmessung orientiert sind, sondern an einem verantwortungsbewussten Umgang der Schülerinnen und Schüler mit sich und ihren Lehrkräften", bewertet die DPhV-Vorsitzende abschließend.