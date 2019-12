FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES ASSURA GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 81 PENCE - BARCLAYS INITIATES PRIMARY HEALTH PROPERTIES WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 160 P - CANACCORD CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2200 PENCE - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 520 (620) PENCE - GOLDMAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 550 (580) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 315 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 653 (522) PENCE - HSBC RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 210 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 375 (325) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 1790 (1600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8500 (9000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4320 (4530) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7000 (6480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SERCO TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 170 (145) PENCE - ODDO BHF CUTS TUI TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 12.90 EUR - RBC RAISES DIAGEO TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 3500 (3100) PENCE - STIFEL CUTS JD SPORTS FASHION PL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 780 (680) PENCE - STIFEL CUTS WILLIAM HILL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 190 PENCE



- UBS RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 560 (510) PENCE



