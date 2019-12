FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall könnte in den kommenden Jahren aus den USA Aufträge für sein aktives Schutzsystem Strikeshield erhalten. Die U.S. Army werde das System ab Herbst 2020 einem Testprogramm unterziehen, teilte das Düsseldorfer Unternehmen mit. Rund 10 Millionen Euro bekommt Rheinmetall für die Tests, mit denen die Leistungsfähigkeit des in Echtzeit arbeitenden Systems gegen panzerbrechende Munition bewertet werden soll.

Der erste grundlegende Test der U.S. Army kann laut Rheinmetall "die Grundlage dafür legen, dass das System sowohl auf derzeit als auch künftig genutzten Fahrzeugen der U.S. Army eingesetzt werden wird."

Strikeshield wurde gemeinsam mit dem Elektronik-Spezialisten Unified Business Technologies entwickelt.

December 03, 2019 05:03 ET (10:03 GMT)

