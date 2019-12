Internetfirmen, die in Frankreich mehr als 25 Mio Euro Umsatz erzielen, sollen unter anderem Steuern auf lokale Online-Werbeerlöse zahlen.Washington - Die USA drohen Frankreich wegen der Einführung einer Digitalsteuer erneut mit Vergeltung. Die US-Regierung prüfe Strafzölle auf französische Produkte wie Champagner und Käse, hiess es in einem Bericht des US-Handelsbeauftragten. Die Steuer benachteilige gezielt grosse amerikanische Internetunternehmen wie Amazon , Google und Facebook . US-Präsident Donald Trump bestätigte am...

