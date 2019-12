Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts025/03.12.2019/11:40) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete FU Fonds - IR Dachfonds (WKN HAFX27) seit Jahresanfang 2019 einen Wertzuwachs von +16,98 % erzielen konnte. Erfolgreiches Jahr bestätigt Strategie Der FU Dachfonds kauft überwiegend Anteile an Aktienfonds, außerdem werden Rentenfonds, Mischfonds und Absolute Return-Fonds beigemischt. Der Aktienanteil liegt aufgrund der Anlagegrundsätze bei mindestens 51 %. Seit Jahresanfang kann das Fondsmanagement Short-Positionen eingehen, um damit Kursgewinne abzusichern. Neben der Absicherung der Kursgewinne hat diese Strategieerweiterung auch dazu geführt, dass eine geringere Volatilität erreicht wurde. Als Zielfonds können sowohl aktive (Fonds) als auch passive Strategien (ETFs) allokiert werden. Der FU Dachfonds schüttet jährlich aus, zuletzt 0,15 Euro am 4. November 2019. Auswahlverfahren ist Grundlage für Erfolg Das Fondsmanagement verfolgt einen globalen Ansatz, indem die besten Fondsstrategien der Regionen Europa, Nordamerika, Pazifik und aus den Schwellenländern selektiert werden. Für die Selektion wird die Fondsdatenbank der Heemann Vermögensverwaltung genutzt. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels des hauseigenen Scoring-Verfahrens. Für das Scoring werden langjährige Performance- und Risikokennzahlen berücksichtigt. Ralf Hölscher (Portfoliomanager): "Ziel unseres Dachfonds ist nicht nur der Vermögenserhalt durch eine breite Streuung in die internationalen Kapitalmärkte, sondern auch ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs, da überwiegend in Aktienfonds investiert wird. Dies ist auch der klare Auftrag, der seitens investierter Unternehmerfamilien erteilt wurde. Zudem bin ich privat signifikant mit eigenem privatem Vermögen investiert. Die Möglichkeit, unser Portfolio gegen Marktschwankungen abzusichern, erweitert seit diesem Jahr unsere Möglichkeiten zusätzlich und hat sich seitdem bewährt." Auszeichnung für die Heemann Vermögensverwaltung Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Bester Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. http://www.heemann.org Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen. Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau Tel.: 07263 408269 E-Mail: presse@heemann.org Web: http://www.heemann.org (Ende) Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191203025

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 05:40 ET (10:40 GMT)