München (ots) -Paukenschlag in der SPD: Die Mitglieder wählen nicht Vizekanzler OlafScholz und seine Mitbewerberin in den Vorsitz, sondern dieGroko-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Ist damit dasEnde der Bundesregierung eingeläutet? Das fragt Sandra Maischbergerden Juso-Chef Kevin Kühnert.Wird der SPD-Parteitag den Linkskurs der neuen Vorsitzenden absegnen?Und wie reagiert die Union darauf? Bewahrt die Klimakonferenz inMadrid die Welt vor einem rasanten Temperaturanstieg? Wird DonaldTrump beim Nato-Gipfel mehr Geld von Europa, besonders von AngelaMerkel einfordern? Sie erklären, kommentieren und diskutieren: dieModeratorin des ARD-"Morgenmagazins" Susan Link, der Publizist undfrühere ZDF-Moderator Peter Hahne und "Spiegel"-Autor MarkusFeldenkirchen.Forscher können erstmals das Altern aufhalten - und sogar umkehren,titelte der "Spiegel" vergangene Woche. Aber will man das? Ein Themafür unseren Gast, Thomas Gottschalk, der in seinem Bestseller"Herbstbunt" eindringlich den Kampf gegen das Älterwerden beschreibt.Die Gäste:Thomas Gottschalk (Entertainer)Kevin Kühnert, SPD (Juso-Vorsitzender)Susan Link (ARD-Moderatorin)Peter Hahne (TV-Moderator und Buchautor)Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Autor)"maischberger.die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischberger