München (ots) - Ein Drittel der 175 Wohnungen sowie denkmalgeschütztes Bürogebäude verkauft / Nachfrage von Kapitalanlegern steigt seit Herbstbeginn durch gutes Konsumklima und EZB-Zinspolitik / Wohnungskäufer setzen vor allem auf Standort München-Pasing und vielfältiges KonzeptTrotz Brexit-Chaos, geopolitischen Unruhen und US-Zollstreit: Der Projektentwickler und Vermarkter Bauwerk verzeichnet eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Eigentumswohnungen in seinem neuesten Münchner Projekt kupa - Quartier Kuvertfabrik Pasing. "Wir haben mehr als ein Drittel der 1,5- bis 3-Zimmerwohnungen innerhalb von wenigen Monaten nach Baugenehmigung verkauft. Seit Herbstbeginn ziehen vor allem Anfragen von Kapitalanlegern an", sagt Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk Capital.Schorn führt die gestiegene Nachfrage zum einen auf das aktuell gute Konsumklima in Deutschland zurück. Zudem spiele nach seinen Worten weiterhin die Zinspolitik der EZB eine große Rolle bei der Auswahl von Anlageprodukten. "Die klassische Geldanlage ist weiterhin unattraktiv - zumal immer mehr Banken auf immer niedrigere Spareinlagen Negativzinsen erheben. Weltweite wirtschafts- und geopolitische Unruhen wiederum setzen die Aktienmärkte unter Druck. Wer nicht auf schnelle Gewinne spekuliert, setzt daher weiterhin auf Immobilien als Anlageform", erläutert Schorn.Dabei achten Käufer nach den Erfahrungen von Bauwerk zunehmend nicht nur auf die Lage. Auch die Konzepte, die hinter Wohnimmobilien stehen, rücken in den Fokus von Käufern. Schorn: "Lage und Konzept: Beide zusammen garantieren langfristig eine gute Rendite. Deshalb setzen wir bei unserem aktuellen Münchner Projekt kupa nicht nur auf den aufstrebenden Stadtteil Pasing. Wir haben auch ein in die Zukunft gerichtetes Gesamtkonzept entwickelt, das auf einen innovativen Wohnungsmix, flexible Grundrisse, Sharing-Services, umfangreiche Mobilitätsangebote, spannende Architektur und hochwertige Materialien setzt."Das neue Quartier entsteht seit Sommer 2019 an der Landsberger Straße 444-446 auf dem Areal einer historischen Kuvertfabrik. Insgesamt fünf Neubauten mit etwa 175 Eigentumswohnungen werden realisiert. Eine großzügige Lobby mit Empfang, eine weitläufige Community-Kitchen zum Anmieten für Feiern, eine Fahrradwerkstatt, eine Dachterrasse und ein Paketpostsystem stehen allen Bewohnern zur Verfügung. In der eingeschossigen Tiefgarage sind 139 Stellplätze mit E-Mobility für die Bewohner und circa 67 Stellplätze für die Nutzer der ebenfalls entstehenden Gewerbeflächen geplant. Darüber hinaus gibt es Angebote zum Car- und Bike-Sharing. Herzstück und Namensgeber des Quartiers ist das 1906 errichtete, denkmalgeschützte Fabrikgebäude, in dem Briefkuverts produziert wurden. Bauwerk wird es sanieren und plant auf vier Etagen mit insgesamt rund 4.550 Quadratmeter Bruttogrundfläche moderne Büroräume für rund 250 Arbeitsplätze. Das zugehörige frühere Kesselhaus mit einer Bruttogrundfläche von circa 450 Quadratmetern wird für eine gastronomische Nutzung technisch vorgerüstet. Die frühere Kuvertfabrik wurde bereits im Rahmen eines Forward-Deals an die Stadtsparkasse München veräußert. Die Fertigstellung des Quartiers ist ab Ende 2021 geplant.Weitere Informationen unter: www.kupa-quartier.de sowie www.bauwerk.deÜBER BAUWERKBauwerk ist einer der führenden Entwickler sowie Berater und Vermarkter hochwertiger und designorientierter Neubauprojekte in München, Berlin und Frankfurt. Das Leistungsportfolio der beiden Geschäftsfelder Bauwerk Development und Bauwerk Capital erstreckt sich über die verzahnten Bereiche Projektentwicklung, Produktmanagement-Architektur, Marketing-Kommunikation und Vertrieb. In der Vermarktung hat Bauwerk Capital seit 2010 knapp 1.000 Neubauwohnungen mit rund einer Milliarde Euro Verkaufsvolumen erfolgreich platziert. Mit dem 2018 gegründeten Geschäftsbereich Bauwerk Development stärkt das Unternehmen seine Positionierung als Projektentwickler. Es steht zudem als Joint Venture-Partner oder Dienstleister für Grundstückseigentümer, Investoren und Immobilienentwickler zur Verfügung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München wurde im Jahr 2002 gegründet und ist mit Niederlassungen in Berlin und Frankfurt vertreten. Weitere Informationen unter www.bauwerk.de.