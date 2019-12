Mit dem heutigen Tag sind es noch 17 Handelstage in 2019. Also fast drei komplette Wochen, aber dann nur noch der 23., 27. und 30. Dezember. In diesem Zusammenhang sind steuerliche Sachen wichtig, dazu werde ich im nächsten Börse Social Magazine ein Interview mit PwC-Experten Rudolf Krickl haben und zitere, was Markteffekte betrifft, nochmal Walter Larionows und Robert Ulm aus einem Interview mit der Hello bank! aus dem Sommer ... "Wie stark war eigentlich 2018 der Jahresendeffekt durch die WP-KESt? Walter Larionows: Im Dezember haben diesmal sehr viele den KESt-Ausgleich gemacht, im Communication Center ist es rundgegangen, extrem viel los. Die Leute haben das zum ersten Mal richtig realisiert, weil es durch das Marktgeschehen aufgelegt ist. Robert Ulm: Man hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...