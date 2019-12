Laut Isabel Schnabel ist es womöglich nicht notwendig, bald wieder Anleihenkäufe zu starten. Sie ist optimistisch, dass die Euro-Zone nicht in eine Rezession geraten werde.

Der Neustart der großangelegten Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) ist aus Sicht der deutschen Direktoriumskandidatin Isabel Schnabel womöglich nicht notwendig gewesen. "Ich hätte wahrscheinlich mit den Anleihenkäufen gewartet", sagte die Wirtschaftsweise am Dienstag in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel.

"Ich bin nicht sicher, dass es absolut notwendig war, die Anleihenkäufe zu diesem Zeitpunkt wieder zu starten." Schnabel soll im EZB-Direktorium, dem obersten Führungsgremium der Notenbank, die Nachfolge von Sabine Lautenschläger antreten, die Ende Oktober ...

