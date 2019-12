Am Montag nach Thanksgiving haben Online-Shopper in den USA rund 9,2 Milliarden Dollar ausgegeben. Besonders beliebt waren Smartphones und Spielzeug.

Die Jagd nach Schnäppchen im Internet hat US-Onlinehändlern am sogenannten "Cyber Monday" einen Rekordumsatz beschert. Statt in die Einkaufs-Mall zu fahren, gaben Kunden in den USA Schätzungen der Marktforscher von Adobe Analytics zufolge am Montag nach Thanksgiving Online-Bestellungen über 9,2 Milliarden Dollar auf. Das waren rund 17 Prozent mehr als im Vorjahr.

Erstmals seien allein drei Milliarden Dollar für Smartphones ausgegeben worden, prognostizierten die Experten. Die größten Preisabschläge gab es Adobe zufolge auf Fernseher und Computer. Internethändler hätten in diesem Jahr zudem mit Gratis-Lieferungen und vorgezogenen Werbeaktionen gepunktet.

Der US-Einzelhandelsverband geht davon, dass rund 69 Millionen Amerikaner das Internet am Montag nach Rabatten durchforstet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...