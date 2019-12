Das neueste Release der EAM-Suite ADOIT bietet vielfältige und leistungsstarke Funktionen, die Anwendern dabei helfen, ihre Arbeit noch einfacher, schneller und intuitiver zu erledigen.

Die BOC Group hat heute das neueste Release ihrer renommierten EAM-Suite ADOIT mit einem besonderen Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Leistungsfähigkeit veröffentlicht. ADOIT 10.0 bietet eine Reihe neuer Funktionen, die nicht nur den Bedienkomfort, sondern auch das Benutzererlebnis entscheidend verbessern, wie die erweiterten Drag Drop-Funktionalitäten, der schnelle Zugriff auf aktuelle Modelle und Favoriten und vieles mehr. Das Hauptaugenmerk liegt dabei weiterhin, wie auch zuletzt, auf dem innovativen Insights-Dashboard.

Das neueste Release bringt erweiterte Funktionen für das Insights-Dashboard, um den Nutzern eine noch größere Transparenz auf EA-Informationen zu bieten.

ADOIT Produktmanager Christoph Moser erklärt: "Unser Ziel war es, unsere Kunden mit noch mehr Einblicken zu versorgen, gewohnt übersichtlich und ansprechend an zentraler Stelle aufbereitet, und ihnen dadurch einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Dafür haben wir das Dashboard mit zusätzlichen EA-Elementen, wie Technologien und Geschäftsobjekte, angereichert. So können Nutzer von nun an weitere Erkenntnisse, wie Informationen zu Technologie-Lebenszyklen oder Anwendungsbewertungen, im Insights-Dashboard konsumieren und einen noch vollständigeren Blick auf ihre Unternehmensarchitektur erhalten."

Darüber hinaus bietet ADOIT 10.0 eine Fülle weiterer wertvoller Features, wie z. B. den neuen Hover-Modellierungsassistenten SmartHover mit welchem Nutzern die Modellierung der Unternehmensarchitektur nun noch leichter von der Hand geht.

Eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen in ADOIT 10.0 steht auf der BOC Group Website zur Verfügung.

Die BOC Group empfiehlt allen Interessenten, ADOIT im kostenlosen 30-Day Free Trial zu testen, um das volle Potenzial der leistungsstarken Business Transformation Suite zu entdecken.

Über BOC Group

BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADOIT vertrauen, zählen unter anderem Allianz, PostFinance, Raiffeisen Bank, Vienna International Airport und Volksbank Wien.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

Contacts:

BOC Österreich

Mag. Gerhard Schweng

Market Development Manager

+43-1-905 10 81-0

gerhard.schweng@boc-group.com

oder

BOC Deutschland

Anna Mohn

Leiterin Marketing und Kommunikation

+49-(0)30-2269-2510

anna.mohn@boc-de.com

oder

BOC Schweiz

Giovanni Rotondaro

Business Development Manager

+41-52-26 03 75-0

giovanni.rotondaro@boc-ch.com