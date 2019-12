First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu publity AG (ISIN: DE0006972508) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 44,00 auf EUR 55,00. Zusammenfassung: Die H2-Schlagzeilen konzentrierten sich auf den Ausbau des Vermietergeschäfts, das nun über die PREOS Real Estate AG abgewickelt wird. publity ist nunmehr zu 93% am gewerblichen Immobilienvermieter beteiligt. PREOS startete in diesem Jahr eine aggressive Wachstumsstrategie ...

