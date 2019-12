Die Studie Carbon Footprint of Carton Packaging 2019 des Research Institute of Sweden (RISE), die in Zusammenarbeit mit Pro Carton, der Europäischen Vereinigung der Karton- und Faltschachtelindustrie, durchgeführt wurde, stellte fest, dass für jede von der Kartonverpackungsindustrie in Europa hergestellte Tonne Karton 326 kg CO2-Äquivalent (kurz CO2-eq) emittiert werden. Das RISE verwendete eine Methode zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks, die alle Emissionen und Entnahmen im Zusammenhang mit Produkten auf Holzbasis berücksichtigt - einschließlich der Aspekte, die für die Wertschöpfungskette der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...