Nach einem Beschluss des CDU-Parteitags soll die Riester-Rente reformiert werden. Weniger Bürokratie ist gewünscht. Unser Gastautor hat mehrere Lösungsvorschläge.

Markus Rieksmeier ist Versicherungsfachwirt und Finanzautor. Er ist kritischer Beobachter der Versicherungswelt und Experte für die Lebensversicherung.Eigentlich kann es nur überraschen, dass es 16,5 Millionen Riester-Verträge gibt. Denn Sparer können die Riester-Rente mit ihren komplexen Regeln - Zulagen einerseits, Steuervorteilen andererseits - kaum verstehen. Teuer ist sie zudem. Ein Bürokratiemonster ist sie aber auch für die Behörden und Anbieter. Bis Riester-Sparer ihre staatlichen Zulagen bekommen, müssen ihre Daten hin und her geschickt werden, durch Datenverarbeitung und Buchhaltung gepumpt, geprüft und verifiziert werden. Eigentlich dient das Verfahren nur dazu, staatliche Zuschüsse zu verteilen. Weil es so kompliziert ist, ist es aber teuer - für den Staat und die Anbieter. Und Sparer verlieren auch zunehmend die Lust aufs Riestern. Die Anzahl der abgeschlossenen Verträge stagniert. Jeder fünfte Vertrag soll zudem nicht mehr bespart werden, ist also "beitragsfrei" gestellt.

Es ginge einfacher. Und billiger für alle Beteiligten. Der jüngst auf dem CDU-Parteitag gefasste Beschluss, wonach "die betriebliche und private Vorsorge effizienter" und "verbindlicher" gestaltet werden soll, geht in diese Richtung. So will die CDU, dass die staatlichen Sparzulagen "automatisch aufgrund der bei der Steuerverwaltung vorhandenen Einkommensdaten ausgezahlt werden".

Hier kommt das Finanzamt ins Spiel, statt der bislang genutzten Zulagenstelle. Die bekommt die Rote Karte. Künftig würde es genügen, wenn der Sparer - wie gehabt - seinen Riester-Antrag bei seinem Vertragspartner, zum Beispiel einer Lebensversicherung, einreicht und auf einem Zusatzblatt die Riester-Zulagen beantragt. Wie bislang gibt er dabei Einkommen, Familienstand, Kinderanzahl und Steuerdaten an. Wie bisher auch würde dem Kunden seine Riesterpolice ausgestellt und der Versicherer buchte die Beiträge vom Bankkonto des Kunden ab.

Ein Jahr später, wenn der Kunde seine Beiträge für die abgelaufenen ersten zwölf Monate bezahlt hat, stellt der Versicherer ihm für das Finanzamt eine Bescheinigung aus. Auch die gibt es heute schon. Dabei ist für das Finanzamt eigentlich nur die Höhe des gezahlten Beitrags ...

