Die zweite Zeugin des heutigen Tages im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere im Straflandesgericht Wien war früher Sekretärin in der Vermögensverwaltungsgesellschaft von Tilo Berlin, der auch Vorstandschef der Hypo Alpe Adria Bank war. Zeugin Ingeborg R. wurde per Videokonferenz in Hamburg befragt, sie hatte aber kaum Erinnerung an die Vorgänge vom Jahr 2006. Ads_BA_AD('CAD2'); ...

Den vollständigen Artikel lesen ...