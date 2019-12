=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin November *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 51,4 zuvor: 52,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 52,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 51,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 52,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,3 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 50,6 *** 10:00 GB/Nato, Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, 14:30 PK von Generalsekretär Stoltenberg, London *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober 10:00 DE/Statistisches Bundesamt, PK zu "Wohnen in Deutschland", Berlin 10:00 IT/Istat, Veröffentlichung Wirtschaftsausblick *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,6 1. Veröff.: 48,6 zuvor: 50,0 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeug- hersteller (VDIK), Jahres-PG, Frankfurt *** 11:30 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresabschluss-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:30 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +125.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 50,6 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 54,5 Punkte zuvor: 54,7 Punkte *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:00 US/Fed, Anhörung von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht 2019, München - SA/Saudi Arabian Oil Co (Aramco), Bekanntgabe Ausgabepreis ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 08:58 ET (13:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.