DGAP-News: BLH Berlin London Beteiligungs Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung BLH Berlin London Beteiligungs Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.12.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-12-03 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BLH Berlin London Beteiligungs Holding AG Berlin Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein am 30. Dezember 2019 um 12.00 Uhr in das Sheraton Frankfurt Airport Hotel and Conference Center Hugo-Eckener-Ring 15 Flughafen/Terminal 1 60549 Frankfurt am Main der BLH Berlin London Beteiligungs Holding AG mit Sitz in Berlin _Tagesordnung_ 1. *Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgerechten Einladung zur Hauptversammlung* 2. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes der zum 31. Dezember 2018* Diese Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Bundesratsufer 2, 10555 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten. 5. *Verschiedenes* *ADRESSE FÜR DIE ANMELDUNG UND EVENTUELLE GEGENANTRÄGE BZW. WAHLVORSCHÄGE* Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge an: Berlin London Beteiligungs Holding AG Bundesratufer 2 10555 Berlin _Der Aufsichtsrat Der Vorstand_ 2019-12-03 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: BLH Berlin London Beteiligungs Holding AG Bundesratufer 2 10555 Berlin Deutschland E-Mail: y.brauel@blh-ag.com Internet: http://www.blh-ag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 927397 2019-12-03

