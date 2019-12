Mainz (ots) -Mittwoch, 4. Dezember 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Wanja Mues, SchauspielerAntoine Monot, Jr., SchauspielerTopthema Patientenverfügung - So sorgt man rechtzeitig vorGlühwein mal anders - Die besten Rezepte vom WinzerRaclettes im Test - Tipps von der Stiftung WarentestMittwoch, 4. Dezember 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinKriminaldauerdienst Karlsruhe - Ermittler aus LeidenschaftExpedition Deutschland: Schmelz - Die alte MühleTierischer Spaziergang - 100-Kilo-Keiler wandert durchs DorfMittwoch, 4. Dezember 2019, 22.30 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperFamiliensuche in Mosambik - Nicht ohne meine TochterDie Macht der rumänischen Holzmafia - Tod im TannenwaldBali und das Plastik-Problem - Das vermüllte Paradies"außendienst" in Chinas Kitschfabrik - Weihnachten vom FließbandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4457757