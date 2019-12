Chicago (ots/PRNewswire) - Bericht von Gartner: "Bei den Anbietern von [IT-VRM-Software]-Lösungen gibt es immer wieder Veränderungen - durch neue Marktteilnehmer, Fusions- und Übernahmeaktivitäten und die Erweiterung um neue Fähigkeiten".SAI Global, Anbieter der weltweit führenden Risiko-Plattform SAI360 (https://www.saiglobal.com/en-us/risk/integrated_risk_management/), gab heute bekannt, dass es in "Gartners magischem Quadranten für IT-Anbieter-Risikomanagement-Werkzeuge 2019" (2019 Gartner Magic Quadrant for IT Vendor Risk Management Tools) [1] als ein "Leader" genannt wurde. Die Bezeichnung - unter den bewerteten Unternehmen - wurde SAI Global aufgrund seiner Fähigkeit zuteil, seine Geschäftsvision umzusetzen, und dafür, wie komplett diese formuliert ist."Wir glauben, dass diese Anerkennung durch Gartner - im "Leaders"-Quadranten - bestätigt, dass wir die richtige Strategie verfolgen und diese, unterstützt durch unsere Übernahmen von BWise (https://www.saiglobal.com/hub/sai-global-newsroom/sai-global-completes-acquisition-of-bwise-from-nasdaq) und StrategicBCP (https://www.saiglobal.com/hub/sai-global-newsroom/strategic-bcp-acquisition-sai-global-extends-irm-leadership-position), hinsichtlich Produkten, Dienstleistungen und Inhalten konsequent umsetzen", so Peter Granat, Chief Executive Officer von SAI Global. "Wir sind der Meinung, dass wir in einem reifenden Markt die kompletteste Plattform für integriertes Risikomanagement anbieten - [eine Plattform], die es unseren Kunden ermöglicht, mit im Kontext zu sehendem Risiko umzugehen, und ihnen damit aus Reputations- und operationeller Sicht mehr Resilienz verleiht."Die Kunden erkennen weiterhin an, wie SAI Global kontinuierlich in VRM-Innovation investiert. Hierzu zählen erhebliche Funktionsverbesserungen, darunter folgende:- SAI Globals Lösungen ermöglichen es, die für Risikobewertungen unddie Überwachung von Anbietern nötige Zeit zu verkürzen - über dasAutomatisieren der laufenden Überwachung, von Diensten zurSicherheitseinstufung, von Anbieter-Fragebögen und vonRisikobewertungen.- Sie ermöglichen einen Blick auf Geschäftsstörungen vonDrittparteien - indem sie Kunden verstehen helfen, wie dieRisikoeinstufung eines Anbieters verglichen mit Konkurrenten dessenBranche zu sehen ist.- Sie gestatten ein rasches Management des regulatorischen,operationellen und Reputationsrisikos - mit Funktionen basierendauf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz.- Sie bieten eine verbesserte Benutzeroberfläche mit intuitiverNavigation - integrieren einheitliches Design mit Automatisierungund Datenanalytik, wodurch Aufgaben effizient bearbeitet werdenkönnen.- Sie ermöglichen einen unmittelbaren ("out of the box") Einsatz mitRisiko-Intelligence-Berichten, die Erkenntnisse bezüglich der mitAnbietern verbundenen Risiken mithilfe vonVisualisierungsfunktionen zerlegen.- Sie liefern Updates für das laufende Screening von Drittparteien imHinblick auf Finanz-, Cyber-, Kredit- und andere Anbieterrisikenvia SecurityScorecard, WorldCheck, ArgosRisk und mehr. Ein Kunde (ein multinationaler Hersteller von Konsumgütern) kommentierte über eine 5-Sterne-G2-Crowd (https://www.g2.com/products/sai360/reviews/sai360-review-3638223): "SAI360 ist der zentrale Ort für all [unsere] Risikobewertungen zu Drittanbietern und die unternehmensweite interne Politik bzw. Risiko-Anerkennung. Die Berichte, Kennzahlen und das Dashboard des SAI360-Risiko-Intelligence-Moduls werden von der Organisation für Informationssicherheit und Risikomanagement verwendet. Die jüngsten zusätzlichen Funktionen - die Integration von "SecurityScorecard" und das Risiko-Intelligence-"Power Bi"-Modul - haben es uns leichter gemacht, Anbieterrisiken zu verfolgen und zu überwachen, und ermöglichen das Automatisieren von Anbieterrisiko-Kennzahlen."SAI Global zufolge bestätigt der Gartner-Bericht einen wettbewerbsorientierten Markt, in dem die Nachfrage nach "Cloud first"-Software-Lösungen zunimmt. Die Notwendigkeit, dass Unternehmen in einer globalen Informationslieferkette agieren, nimmt zu und erhöht die Gefahr teurer Sicherheitslücken und operationeller Risiken. Wie es in "Gartners magischem Quadranten" für 2019 heißt (https://www.saiglobal.com/en-us/gartner_vendor_risk/): "Der Markt für VRM-Lösungen entwickelt sich ständig weiter - sowohl in Reaktion auf zunehmende Vorschriften als auch auf veränderte Kundenanforderungen.""SAI Global konzentriert sich darauf, seine Kunden erfolgreich zu machen, während diese Geschäftsunterbrechungen von Drittanbietern in der heutigen, immer komplexeren digitalen Risikolandschaft einplanen, handhaben und abzumildern versuchen wollen", so Anton Lissone, Chief Technology Officer von SAI Global. "Wir sind der Meinung, dass unsere Cloud-basierte VRM-Lösung beispiellose Transparenz bietet und Unternehmen in die Lage versetzt, Risikoinformationen, die die Bewertung des Anbieterrisikos verbessern, rasch zu integrieren. Die Lösung bietet diesen auch die Möglichkeit einer Echtzeit-Überwachung und von Echtzeit-Abhilfeempfehlungen für all ihre VRM-Aktivitäten. Wir glauben, dass wir nur dann erfolgreich sind, wenn auch unsere Kunden erfolgreich sind."Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte hier (https://www.saiglobal.com/en-us/gartner_vendor_risk/), um eine kostenlose Ausfertigung des vollständigen "2019 Gartner Magic Quadrant for IT Vendor Risk Management Tools" herunterzuladen.[1] Gartner, "Magic Quadrant for IT Vendor Risk Management Tools", Christopher Ambrose, Joanne Spencer, 25. November 2019Haftungsausschluss durch GartnerAnbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in Gartners Marktforschungspublikationen dargestellt werden, werden nicht von Gartner empfohlen. Auch rät Gartner Technologienutzern nicht dazu, nur diejenigen Anbieter auszuwählen, die die höchsten Werte erzielt haben oder anderweitig hervorgehoben werden. Die Marktforschungspublikationen Gartners bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation Gartners und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner bestreitet alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bezüglich dieser Marktforschungsarbeiten, darunter jedwede Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu SAI GlobalSAI Global unterstützt Organisationen dabei, Risiken proaktiv zu managen - mit dem Ziel, Vertrauen zu schaffen und geschäftliche Spitzenleistungen, Wachstum und Nachhaltigkeit zu erzielen. Unsere Lösungen integrierten Risikomanagements sind eine Kombination aus führenden Fähigkeiten, Dienstleistungen und Beratungsangeboten, die sich über den gesamten Risikolebenszyklus hinweg erstrecken und es Unternehmen ermöglichen, sich auf andere Bereiche zu konzentrieren. Zusammen ermöglichen diese Instrumente und Kenntnisse den Kunden, Risiken betreffend eine integrierte Sichtweise zu entwickeln. Um unsere Plattform "SAI360" in Aktion zu sehen,fordern Sie bitte eine kostenlose Vorführung an (https://www.saiglobal.com/en-us/compliance_and_risk/request_a_demo/).Wir sind global aufgestellt - unterhalten Geschäftsstellen in Europa, Nahost, Afrika; Nord-, Mittel- und Südamerika; Asien und der Pazifikregion. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Webseite https://www.saiglobal.com/en-us/risk/integrated_risk_management/.