Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Nokia-Verwaltungsratsvorsitzender Risto Siilasmaa hat nach 12 Jahren als Direktor und den letzten acht Jahren als Vorsitzender nun seinen Rücktritt angekündigt. Das Unternehmen teilte mit, dass es die stellvertretende Vorsitzende Sari Baldauf als Nachfolger von Siilasmaa vorschlagen wird, der auf der Nokia-Hauptversammlung am 8. April zurücktreten wird. "Obwohl wir wissen, dass Nokia mit zunehmender Reife der 5G-Technologie vor einigen kurzfristigen Herausforderungen steht, bin ich zuversichtlich, dass wir die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, um diese Probleme anzugehen", so Siilasmaa.

Der Corporate-Governance- und Nominierungsausschuss von Nokia führte den Nachfolgeplanungsprozess fast ein Jahr lang durch und schlägt in Abstimmung mit dem Gesamtvorstand die stellvertretende Vorsitzende Baldauf als Vorsitzende und das Board-Mitglied Kari Stadigh als neuen stellvertretenden Vorsitzenden vor. Baldauf trat 2018 als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied in den Nokia-Verwaltungsrat ein, nachdem sie zuvor von 1998 bis 2005 Executive Vice President und General Manager des Netzwerkgeschäfts von Nokia war und zuvor diverse Führungspositionen in Finnland und den USA ausübte. Sie ist außerdem Mitglied des Aufsichtsrats und des Nominierungsausschusses von Daimler und leitete bis 2018 den Vorsitz von Fortum Oyj und war ein Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/fks/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 09:23 ET (14:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.