Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Plug Power wieder. Das Unternehmen hat gestern bekanntgegeben, dass es eine Kapitalerhöhung machen und 40 Millionen neue Aktien ausgeben will. Bei den Verkäufen steht Nel auf dem dritten Platz. Gestern hat der wichtige Partner Nikola Motor seinen Truck "Nikola Tre" vorgestellt. Bei der Präsentation ist auch der Name Nel gefallen.