Hamburg (ots) - Das east engagiert sich für zwei verschiedene Aktionen - für den guten Zweck und als Unterstützer für ein lebendiges Leben auf St. Pauli.Beitritt in den Verein "Lebendiges Kulturerbe St. Pauli e. V."Der Verein "Lebendiges Kulturerbe St. Pauli e. V." hat es sich zum Ziel gesetzt, für die Förderung und Bewahrung von St. Pauli einzusetzen. St. Pauli als Freiraum und Ort eines toleranten, respektvollen und vielfältigen Miteinanders unterschiedlicher, aber gleichberechtigter Lebensmodelle, ist "das Credo" des Vereins. Da sich das east mitten auf St. Pauli befindet, fällt den east Geschäftsführern Christoph Strenger und Jens Nuske die Entscheidung nicht schwer, der Beitritts-Einladung von Olivia Jones nachzukommen. Gerne unterstützt das east solche kulturell wichtigen Projekte, denn der Verein setzt sich auch für die Anerkennung der kulturellen Einzigartigkeit St. Paulis, als immaterielles UNESCO Kulturerbe, ein. "So einzigartig und bunt wie St. Pauli ist schließlich auch das east", findet CEO Christoph Strenger.Zusammen mit den (Gründungs-) Mitgliedern Corny Littmann (Schmidts Tivoli), Olivia Jones (Kiezikone), Karl Schultz (Kiezpfarrer), Peter Kämmerer (SPD Politiker), Günther Zint (Kiez-Fotograf / St. Pauli Museum) und vielen weiteren, ist nun auch das east Hotel & Restaurant Teil des Vereins. Die Mitglieder sind sich einig, dass der Stadtteil St. Pauli viel mehr eine Haltung und ein besonderes Gefühl ist - und ein weltweit einzigartiger Ort obendrein.Das east Personal spendet Kleidung für einen guten ZweckBesonders in den Wintermonaten sind Obdachlose auf Hilfe angewiesen. So startete das Team des east Hotel & Restaurants eine Sammelaktion für Obdachlose und Hilfsbedürftige im Stadtteil St. Pauli und sammelte über zwei Wochen fleißig warme und praktische Winterkleidung. east Hoteldirektorin Marlene Helmich (2. von links) und PR Manager Peter Praunsmändtl (rechts im Bild) überreichten dem "CaFée mit Herz" auf St. Pauli die Kleidersammlung. Dort nahm Geschäftsführer Jan Marquardt (links im Bild) die Kleiderboxen mit großer Dankbarkeit entgegen. "So eine Aktion wärmt nicht nur den Körper, sondern auch das Herz", verkündete Marquardt freudig. Zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer kümmert sich das "CaFée mit Herz" täglich um die soziale und gesundheitliche Versorgung, sowie Verpflegung der hilfsbedürftigen und obdachlosen Menschen auf St. Pauli.*Der east cosmos - Ein Lifestyle-Universum rund um Hotellerie und GastronomieIm east hat sich in 15 Jahren Szenegastronomie und Hotellerie einiges bewegt. Das Angebot in Sachen Lifestyle und Entertainment wurde über die Jahre immer wieder erweitert. So ist die east Welt auch außerhalb des Standorts auf St. Pauli mittlerweile zum east cosmos angewachsen:Zum east cosmos gehören neben dem east Hotel & Restaurant das Sushi-Restaurant coast by east und die coast enoteca an den Marco-Polo-Terrassen sowie das clouds - Heaven's Bar & Kitchen mit der Dachterrasse clouds heaven's nest in den Tanzenden Türmen an der Reeperbahn. Der Mallorca Standort Port Adriano bietet mit den Gastronomien coast by east Mallorca und Sansibar Wine, dem angrenzenden Sansibar Wine Shop sowie dem Nachtclub uppereast eine abwechslungsreiche Ausgehlocation mit Blick auf den Yachthafen und das Mittelmeer.Das jüngste Mitglied des east cosmos ist die Störtebeker Elbphilharmonie, die seit dem November 2016 auf drei Stockwerken in Hamburgs neuem Wahrzeichen ihre Türen geöffnet hat. Alle Betriebe bieten abwechslungsreiche Gastronomiekonzepte in spektakulären Locations.