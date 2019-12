Über zwei Monate lang haben sie ordentlich Gas gegeben und den steilen Anstieg der BMW-Aktie unbeirrt fortgesetzt. Doch nach dem Hoch vom 12. November bei 75,88 Euro war Schluss. Die Bullen zogen sich zurück und die Bären übernahmen das Ruder. Anzeichen, dieses schnell wieder aus der Hand zu geben, machen sie derzeit nicht. Im Gegenteil: Am Montag wurde die Aktie dynamisch abverkauft und fiel auf 71,70 Euro zurück. Die Gegenbewegung am Dienstag lief während des Vormittags nur sehr langsam an. Es ... (Dr. Bernd Heim)

