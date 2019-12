Commerzbank-Chef Zielke will die Onlinetochter Comdirect komplett übernehmen. Doch bisher haben nur wenige Aktionäre das Angebot akzeptiert - und ein aktivistischer Investor stellt sich quer.

Im Tauziehen um die Übernahme der börsennotierten Direktbank Comdirect droht der Commerzbank eine Niederlage. Die Commerzbank will ihren Anteil am Quickborner Institut mit einem öffentlichen Übernahmeangebot von derzeit 82 auf über 90 Prozent erhöhen, um die Comdirect anschließend mit der Commerzbank verschmelzen zu können. Sie bietet Comdirect-Aktionären 11,44 Euro je Aktie. Das Angebot ist nur dann erfolgreich, wenn die Commerzbank damit wirklich auf 90 Prozent Anteilsbesitz kommt. Die Angebotsfrist endet am Freitag, 6. Dezember.

Doch ausweislich einer Mitteilung vom Mittag des 27. November hatte die Commerzbank zusätzlich zu ihrem bestehenden Paket von 82,3 Prozent mit dem Angebot nur weitere 0,17 Prozent der Comdirect-Aktien eingesammelt. Zur 90-Prozent-Schwelle fehlen also noch 7,5 Prozent - und beim aktuellen Börsenkurs haben Anleger kaum Anreize, zusätzliche Stücke an die Commerzbank zu verkaufen. Schließlich notiert die Comdirect-Aktie seit Bekanntgabe konstant über der Angebotsmarke, in der Spitze um rund ein Fünftel. Aktionäre konnten also ihre Aktien einfach über die Börse verkaufen und so deutlich mehr einstreichen als den von der Commerzbank gebotenen Preis. Noch immer handelt die Aktie mit acht Prozent Aufschlag zum Commerzbank-Angebot.

Ein Grund für die hohen Kurse ist der aktivistische Investor Petrus Advisers um die beiden Partner Klaus Umek und Till Hufnagel. Er ist bereits seit 2017 bei der Comdirect aktiv und hat in den vergangenen Monaten immer weiter Comdirect-Aktien zugekauft. Vor Bekanntgabe des Commerzbank-Angebots hielt Petrus rund drei Prozent der Comdirect-Aktien. Der WirtschaftsWoche sagte Petrus-Partner Till Hufnagel nun, Petrus habe den Anteil inzwischen auf 7,5 Prozent aufgestockt. Dass Petrus das Paket zu den von der Commerzbank gebotenen 11,44 Euro je Aktie an die Commerzbank abtreten werde, sei "unwahrscheinlich", so Hufnagel. Ein großer Teil der Aktien, die die Commerzbank für eine erfolgreiche Übernahme bräuchte, wäre damit aus dem Spiel. Das würde ein Scheitern der seit Ende Oktober laufenden Offerte wahrscheinlicher machen - zumal die Commerzbank den angebotenen Preis nicht erhöhen will.

