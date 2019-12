Kritischer Jahresrückblick auf das Neuemissionsjahr 2019 DGAP-News: Blättchen & Partner GmbH / Schlagwort(e): Studie Kritischer Jahresrückblick auf das Neuemissionsjahr 2019 03.12.2019 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aktienneuemissionen 2019 - eine einzige Enttäuschung München, 03. Dezember 2019: Blättchen & Partner stellt seinen Jahresrückblick zu den Neuemissionen 2019 vor * Weltweiter Einbruch der Neuemissionstätigkeit (- 56 % gegenüber Vorjahr) * Rückgang der Neuemissionen in Deutschland um mehr als 75 % * Nur eine Neuemission mit positiver Performance * Neun abgebrochene bzw. zurückgezogene Neuemissionen Nach dem das Medizintechnikunternehmen DiaMonTech am Ende der Zeichnungsfrist wegen zu geringer Nachfrage seinen Börsengang absagen musste, hat in Deutschland das Neuemissionsjahr 2019 sein Ende gefunden. Ein enttäuschendes Jahr für alle Marktteilnehmer und insbesondere die neuen Aktionäre von Neuemissionen. Weltweit ging die Anzahl an Neuemissionen in den ersten neun Monaten um 56 % zurück, in Deutschland sogar um mehr als 75 %. 2019 ist das schwächste Neuemissionsjahr in Deutschland seit der Finanz- und Wirtschaftskrise in 2009. Das Platzierungsvolumen aller Neuemissionen beläuft sich auf rund 3,6 Mrd. und liegt damit 68 % unter dem Vorjahr. Die Anzahl von neun abgesagten oder verschobenen Börsengängen ist mehr als doppelt so hoch wie die Anzahl an Neuemissionen. Das ausgefallene Emissionsvolumen liegt deutlich über 2 Mrd. . Insgesamt schafften es vier Börsenkandidaten an die Börse, teilweise nur mit erheblichen Änderungen am ursprünglich vorgesehenen Emissionskonzept und einem geringeren Platzierungsvolumen als gewünscht. Und dennoch mussten die Anleger bei der Mehrzahl der Neuemissionen Kursverluste hinnehmen. Überhaupt war die Performance der wenigen Neuemissionen schlecht: * keine Neuemission konnte besser als der Gesamtmarkt performen, * keine Neuemission konnte einen Zeichnungsgewinn realisieren, * keine Neuemission konnte den Greenshoe vollständig im Markt platzieren. Die Studie "Kritischer Jahresrückblick Aktienneuemissionen 2019" kann abgerufen werden unter www.blaettchen.de/Aktuelles Über Blättchen & Partner Die Blättchen & Partner GmbH zählt mit innovativen Finanzstrategien seit über 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Die Münchner Gesellschaft ist spezialisiert auf die Beratung bei Managementbeteiligungsprogrammen, Börsengängen, Anleihen, Schuldschein-darlehen sowie die damit verbundene Kapitalmarktbetreuung nach der Emission. Weitere Schwerpunkte im Leistungsspektrum sind Unternehmensbeteiligungen und M&A-Transaktionen. Mehr als 500 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Corporate Finance-Themen spiegeln die anerkannte Reputation der Blättchen & Partner GmbH wider. Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de 03.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 926981 03.12.2019 AXC0220 2019-12-03/16:30