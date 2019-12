FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen geben am Dienstagnachmittag die Gewinne ab und drehen teilweise kräftig ins Minus. Belastend wirkt die zunehmende Angst vor einer Verschärfung des internationalen Handelskonflikts. In London hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass es wahrscheinlich besser sei, bis nach den Wahlen im kommenden Jahr für einen US-chinesischen Deal zu warten. Am Vortag hatte Trump neue Strafzölle gegen Argentinien und Brasilien angekündigt und nun stehen Strafzolldrohungen gegen Frankreich im Raum.

Was den US-chinesischen Handelskonflikt angeht, ist hier der 15. Dezember der nächste wichtige Termin. Sollte bis dahin keine Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften getroffen werden, drohen weitere US-Zölle auf Importe aus China. Neue Zölle dürften an den Finanzmärkten sehr negativ gewertet werden. Der DAX steigt 0,1 Prozent auf 12.981 Punkte - im Hoch stand der Index bei 13.086 Punkten. Für den Euro-Stoxx-Index geht es dagegen um 0,6 Prozent auf 3.608 Punkte nach unten. An der Wall Street fallen die Kurse ebenfalls deutlich.

An der Pariser Börse geht es für den Aktienindex CAC-40 um 1,2 Prozent nach unten. Frankreich drohen US-Strafzölle auf Importe im Wert von bis zu 2,4 Milliarden Dollar, weil es US-Präsident Trump nicht gefällt, dass Internetkonzerne wie Google oder Apple in Frankreich Steuern zahlen müssen. Dabei geht es um eine 3-prozentige Digitalsteuer auf Umsätze.

Französische Luxusgüterhersteller werden verkauft

Das setzt vor allem den Aktien von Luxusgüterherstellern zu. So geht es für LVMH kräftig um 2,3 Prozent nach unten, für Kering sogar um 3 Prozent.

Airbus handeln 3,7 Prozent tiefer, nachdem die Welthandelsorganisation WTO erneut Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer bemängelt hat. Von US-Repräsentanten hieß es darauf, es gebe keine Grundlage, die bisherigen US-Zölle gegen Airbus zu mindern.

Die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol gibt um 0,6 Prozent nach, nachdem das Unternehmen eine Wertberichtigung über 4,8 Milliarden Euro mitgeteilt hat. Als Grund gaben die Spanier künftig steigende Kosten für CO2-Emissionen und gleichzeitig fallende Öl- und Gaspreise wegen der Dekarbonisierung der Wirtschaft an.

Agnelli-Vehikel übernimmt Gedi

Gedi haussieren nach der Übernahme durch Exor, das Investmentvehikel der Agnelli-Familie. Exor zahlt der Holding CIR 0,46 Euro je Anteilsschein für einen Anteil von 43,78 Prozent an der italienischen Verlagsgruppe. Exor hält bereits 6 Prozent der Gedi-Anteile und will nach Abschluss der Transaktion ein öffentliches Gebot für die noch ausstehenden Aktien lancieren. Gedi steigen um 60 Prozent auf 0,45 Euro.

Im DAX erholen sich MTU um 3,6 Prozent. "Der Zolltarifschock gestern hat vom guten Kapitalmarkttag abgelenkt", meint ein Händler. MTU habe sich vor Analysten als aussichtsreich und trotz der Kursrally immer noch attraktiv bewertet präsentiert.

Hellofresh halten sich mit minus 0,5 Prozent recht gut. Die Aktie wird in den Stoxx-600-Index aufgenommen. "Durch die Stoxx-Mitgliedschaft kommen sie in ein neues Investment-Universum, mit dem sie sich neue Käufergruppen erschließen können", sagt ein Händler. Für RTL geht es dagegen nach dem Abstieg aus dem Stoxx-600 um 6,4 Prozent nach unten. Auch Gerresheimer (minus 0,6 Prozent) verlieren ihren Platz.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.607,75 -0,52 -18,91 20,20 Stoxx-50 3.264,90 -0,70 -22,90 18,29 DAX 12.980,76 0,12 16,08 22,94 MDAX 26.887,34 -0,53 -142,56 24,55 TecDAX 3.001,77 0,33 9,75 22,51 SDAX 11.923,13 -0,82 -98,89 25,39 FTSE 7.160,13 -1,73 -125,81 8,29 CAC 5.717,78 -1,19 -68,96 20,87 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,33 -0,05 -0,57 US-Zehnjahresrendite 1,74 -0,08 -0,94 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Mo, 17:38 % YTD EUR/USD 1,1083 +0,06% 1,1078 1,1085 -3,3% EUR/JPY 120,43 -0,31% 120,84 120,85 -4,2% EUR/CHF 1,0941 -0,38% 1,0982 1,0991 -2,8% EUR/GBP 0,8527 -0,37% 0,8549 0,8571 -5,3% USD/JPY 108,66 -0,37% 109,09 109,03 -0,9% GBP/USD 1,2997 +0,42% 1,2959 1,2934 +1,8% USD/CNH (Offshore) 7,0763 +0,48% 7,0429 7,0420 +3,0% Bitcoin BTC/USD 7.338,76 +0,05% 7.281,01 7.286,26 +97,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,67 55,96 -0,5% -0,29 +14,8% Brent/ICE 60,33 60,92 -1,0% -0,59 +9,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.478,36 1.462,00 +1,1% +16,36 +15,3% Silber (Spot) 17,15 16,93 +1,3% +0,22 +10,7% Platin (Spot) 908,35 897,50 +1,2% +10,85 +14,0% Kupfer-Future 2,61 2,63 -1,0% -0,03 -1,4% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 10:09 ET (15:09 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.