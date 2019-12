Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt sind die Kurse nach dem schwachen Montag am Dienstag erneut deutlich abgesackt. Ein weiteres Mal sind es vor allem Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, die für Unruhe an den Börsen weltweit sorgen. Trump hatte vor Reportern erklärt, dass er es mit dem Handelsabkommen mit China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...