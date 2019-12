Mainz (ots) - Woche 50/19Sa., 7.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:12.15 ZDF SPORTextra (HD/UT)Wintersport Eishockey: DEL, 24. SpieltagEisbären Berlin - Kölner HaieZusammenfassung von FreitagabendReporter: Konstantin Klostermann ca. 12.25 UhrWeltcup Nordische KombinationSpringen TeamZusammenfassung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Volker GrubeModeration: Norbert Lehmann ca. 12.45 UhrAlpiner Ski-WeltcupSuper-G HerrenZusammenfassung aus Beaver Creek/USAReporter: Michael Pfeffer ca. 13.05 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt DamenZusammenfassung aus Lake Louise/KanadaReporter: Aris Donzelli ca. 13.20 UhrFreestyle-WeltcupSkicross Damen und HerrenZusammenfassung aus Val Thorens/FrankreichReporter: Marc Windgassen ca. 13.35 Uhrheute Xpress (HD/UT) (VPS 13.30) ca. 13.40 UhrWeltcup-SkispringenDamen, 2. DurchgangÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Martin Hüsener ca. 14.15 UhrEisschnelllauf-Weltcup1000 m HerrenZusammenfassung aus Nur-Sultan/KasachstanReporter: Hermann Valkyser zu Sa., 7.12.ca. 14.25 UhrWeltcup Nordische Kombination4 x 5 km Langlauf TeamÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Volker GrubeModeration: Norbert Lehmann ca. 15.30 UhrWeltcup-SkispringenHerren, 1. DurchgangÜbertragung aus Nischni Tagil/RusslandReporter: Stefan BierModeration: Norbert König ca. 16.30 Uhrheute Xpress (HD/UT) ca. 16.35 UhrWeltcup-SkispringenHerren, 2. DurchgangÜbertragung aus Nischni Tagil/RusslandReporter: Stefan BierModeration: Norbert König ca. 17.20 UhrBiathlon-Weltcup4 x 7,5 km Staffel HerrenÜbertragung aus Östersund/SchwedenReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischer Moderation im Studio: Katrin Müller-HohensteinAlpiner Ski-Weltcup bei zdfsport.de: Abfahrt Herrenaus Beaver Creek/USA ab 19.00 Uhr im Livestream Alpiner Ski-Weltcup bei zdfsport.de: Abfahrt Damenaus Lake Louise/Kanada ab 20.30 Uhr im Livestream So., 8.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:10.15 ZDF SPORTextra (HD/UT)Wintersport Weltcup Nordische KombinationSpringenZusammenfassung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Volker GrubeModeration: Norbert Lehmann ca. 10.30 UhrLanglauf-Weltcup4 x 5 km Staffel DamenÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Peter Leissl zu So., 8.12.ca. 11.20 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt HerrenZusammenfassung aus Beaver Creek/USAReporter: Michael Pfeffer ca. 11.40 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt DamenZusammenfassung aus Lake Louise/KanadaReporter: Aris Donzelli ca. 12.00 UhrLanglauf-Weltcup4 x 7,5 km Staffel HerrenÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Peter Leissl ca. 13.05 Uhrheute Xpress (HD/UT) ca. 13.10 UhrBob-WeltcupDamenbob und Zweierbob HerrenZusammenfassung aus Lake Placid/USAReporter: Martin Wolff ca. 13.25 UhrWeltcup Nordische Kombination10 km LanglaufÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Volker GrubeModeration: Norbert Lehmann ca. 14.00 UhrWeltcup-SkispringenDamen, 1. DurchgangÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Martin Hüsener ca. 14.45 UhrEisschnelllauf-WeltcupZusammenfassung aus Nur-Sultan/KasachstanReporter: Hermann Valkyser ca. 14.55 UhrWeltcup-SkispringenDamen, 2. DurchgangÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Martin Hüsener ca. 15.30 UhrBiathlon-Weltcup4 x 6 km Staffel DamenÜbertragung aus Östersund/SchwedenReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischer zu So., 8.12.ca. 16.50 Uhrheute Xpress (HD/UT) ca. 16.55 UhrWeltcup-SkispringenHerren, 2. DurchgangÜbertragung aus Nischni Tagil/RusslandReporter: Stefan BierModeration: Norbert König Moderation im Studio: Katrin Müller-HohensteinWeltcup Skispringen bei zdfsport.de: 1. Durchgang Herrenaus Nischni Tagil/Russland ab 15.30 Uhr im Livestream Alpiner Ski-Weltcup bei zdfsport.de: Riesenslalom Herrenaus Beaver Creek/USA im Livestream1. Lauf ab 17.45 Uhr2. Lauf ab 20.45 Uhr Alpiner Ski-Weltcup bei zdfsport.de: Super-G Damenaus Lake Louise/Kanada ab 19.00 Uhr im Livestream Woche 1/20Sa., 28.12.20.15 Der SamstagskrimiDer Kommissar und das MeerBitte Änderung beachten:Hilda Ekvall Julia Dufvenius Bitte streichen: Michelle MeadowsPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4457851