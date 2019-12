Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 05. Dezember 2019 (Woche 49)/03.12.201922.45Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderMumienpulver, Schädelbohrer und Blasenschnitte - eine Kulturgeschichte des Heilens im Historischen Museum der Pfalz in Speyer."Dance Around the World" - Filmpremiere des Dokumentarfilms mit Eric Gauthier bei der Filmschau in Stuttgart.25 Jahre Filmschau Baden-Württemberg - Festivalleiter Oliver Mahn im Gespräch mit Ariane Binder."Der Club der singenden Metzger" - Ausblick auf das vielseitige Angebot der Filmschaffenden in Baden-Württemberg.Ein neues Gesicht - Backnangs spektakuläre Ideen für die "Internationale Bauausstellung".Ein Zuhause für die Musik - die Jeunesses Musicales und die neue TauberPhilharmonie in Weikersheim."Die Liebe zu drei Orangen" - ausgewählte Weihnachtsmärchen von Stuttgart bis Trier.Mittwoch, 11. Dezember 2019 (Woche 50)/03.12.201921.00 h: Geänderter Autor (Joachim Steinkamp)21.00Bauer gesucht! Für den Büffelhof auf der Schwäbischen AlbDonnerstag, 12. Dezember 2019 (Woche 50)/03.12.201902.15 h: Geänderter Autor (Joachim Steinkamp)02.15Bauer gesucht! (WH von MI) Für den Büffelhof auf der Schwäbischen AlbFreitag, 13. Dezember 2019 (Woche 50)/03.12.201922.00NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Du sollst Vater und Mutter ehren?"Du sollst Vater und Mutter ehren?" ist diesmal das Thema bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé".Sind Eltern strahlende Vorbilder, denen die Kinder nachstreben - oder Feindbilder, von denen sie sich möglichst deutlich abgrenzen wollen? Wo ist das Ehren von Mutter und Vater angebracht und wo endet diese Verpflichtung?Aus biblischer Sicht fordert das vierte Gebot: "Ehre deinen Vater und deine Mutter." Doch egal, ob christlich geprägt oder nicht: Dieser Auftrag ist in den meisten Menschen tief verankert. Schließlich haben die Eltern den Kindern das Leben geschenkt, sie haben sie beschützt, gefördert und begleitet, ihnen Liebe und Wärme geschenkt und Werte fürs Leben mit auf den Weg gegeben.Dafür sind die Kinder Mutter und Vater dankbar und lieben sie dafür. Wenn sie ihnen als gutes Vorbild dienen, werden sie ihnen nacheifern und ihrem Beispiel folgen. Die Eltern werden verehrt für die guten Taten und großen Erfolge, die sie vollbracht haben. Und wenn Vater und Mutter dann irgendwann selbst hilfsbedürftig werden, ist es an den Kindern, nun für sie da zu sein und etwas zurückzugeben. So ist es für so manche Tochter und so manchen Sohn selbstverständlich, die alten Eltern zu sich zu nehmen und sie zu pflegen. Auch wenn das für die jüngere Generation nicht selten bedeutet, sich zwischen Job, eigener Familie und Pflege aufzureiben.Doch häufig geht diese Selbstverständlichkeit auch von den Eltern aus. Was, wenn man als Kind diese Pflege und Unterstützung nicht leisten kann oder möchte? Pochen die Eltern darauf, dass die Kinder es ihnen schuldig seien? Wie schwer wiegen Pflichtgefühl und schlechtes Gewissen? Denn natürlich gibt es auch ganz andere Eltern-Kind-Beziehungen: Muss ich ehren, wer nie für mich da war? Wer mich als Kind ins Heim gegeben, mich vernachlässigt oder gar misshandelt hat? Und kann ich ehren, wer großes Unrecht getan hat? Zum Beispiel eine Mutter, die wegen Mordes im Gefängnis sitzt, oder einen Vater, der Gräueltaten in der Zeit des Nationalsozialismus verübt hat?Donnerstag, 16. Januar 2020 (Woche 3)/03.12.201918.15 h: Titelergänzung für RP / BW18.15BW+RP: Die Rezeptsucherin in RheinbreitbachPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4457854