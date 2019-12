UnternehmenAbbau Tausender Stellen bei Unicredit Die italienische Hypovereinsbank-Mutter Unicredit intensiviert ihren Sparkurs und will weitere mehrere Tausend Stellen streichen. Auch Angestellte in Deutschland wird es dabei treffen. weiterlesen PanoramaSchweinepest rollt auf Deutschland zu Die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich aus: Das hochansteckende Virus ist nur drei Wochen nach Ausbruch in Westpolen alarmierend nah an Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...