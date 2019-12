BERLIN (Dow Jones)--Juso-Chef Kevin Kühnert kandidiert für das Amt des SPD-Vizevorsitzenden. Er werde sich beim SPD-Parteitag am Freitag in Berlin zur Wahl stellen, sagte der 30-Jährige der Rheinischen Post. "Ich bin dafür, dass der Kurs der neuen Parteivorsitzenden vollen Rückhalt findet. Wer wie ich gewollt hat, dass mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Erneuerung auch Gesichter bekommt, steht in der Verantwortung, sie jetzt zu stützen", sagte Kühnert. "Das möchte ich tun, indem ich dem Parteitag anbiete, mich als stellvertretenden Parteivorsitzenden in eben diese Verantwortung zu nehmen."

Er kündigte an, dass auch der bisherige Parteivize Ralf Stegner und die frühere Juso-Chefin Johanna Uekermann eine herausgehobene Rolle im Präsidium spielen sollten. "Dafür werbe ich und in dieser Einschätzung sind wir untereinander auch einig", sagte Kühnert. Der Tagesspiegel berichtete zudem, die Parteilinke habe sich darauf verständigt, dass Kühnert neuer stellvertretender SPD-Vorsitzender werden, Stegner als Vorstandsmitglied weiter dem Präsidium angehören und Lars Klingbeil Generalsekretär bleiben solle.

Die Brandenburgerin Klara Geywitz, die mit Vizekanzler Olaf Scholz um den Parteivorsitz kandidiert hatte, soll demnach den zweiten von künftig nur noch drei Stellvertreterposten bekommen. Für den weiteren Vizeposten waren zuletzt Hubertus Heil und die saarländische SPD-Chefin Anke Rehlinger im Gespräch. Bundesfinanzminister Scholz wird nach zehn Jahren demnach nicht mehr Parteivize sein. Die Personalien sollen nach Angaben aus der SPD am Freitag beim Parteitag offiziell entschieden werden. Dann sollen auch Esken und Walter-Borjans als Vorsitzende gewählt werden.

December 03, 2019

