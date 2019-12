Wien (www.fondscheck.de) - FONDS professionell ONLINE hat wieder nachgerechnet, wie sich die Mittelaufkommen ausgewählter Fondsgruppen in den zurückliegenden sechs Monaten entwickelt haben - und zeigt die Ergebnisse, so die Experten von "FONDS professionell".Immer mehr Investmentprofis würden optimistisch auf die kommenden Monate blicken: Laut der Fondsmanager-Umfrage der Bank of America Merrill Lynch würden die Rezessionssorgen der hauptberuflichen Renditesucher zusehends verpuffen. Netto 52 Prozent der Fondsprofis würden daher erwarten, dass Aktien im Jahr 2020 zu den profitabelsten Anlageklasse zählen würden, während Anleihen die letzten Plätze belegen würden. Auch der Bargeldbestand in den Musterportfolios der Befragten sei im November entsprechend deutlich von fünf auf 4,2 Prozent gesunken - ein Sechsjahres-Tief und auch der größte monatliche Rückgang seit November 2016. ...

