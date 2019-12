Am 126. Tag im Grasser-Prozess hatten heute die vier geladenen Zeugen teilweise wenig Erinnerung an die rund 15 Jahre zurückliegende Causa. Den Reigen eröffnete der ehemalige Hypo Alpe Adria-Chef Tilo Berlin, wo es einmal mehr um das "Schwiegermuttergeld" ging, also 500.000 Euro, die der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser laut eigenen Angaben von seiner Schwiegermutter in der Schweiz bekam.Eingezahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...