Original-Research: All for One Group AG - von BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG zu All for One Group AG Unternehmen: All for One Group AG ISIN: DE0005110001 Anlass der Studie: vorl. Zahlen 2018/19, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 03.12.2019 Kursziel: EUR 69,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 23.2.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Großjohann Umsatzziel übertroffen, Cloud Services und Support legen weiter stark zu Mit den vorläufigen Umsatzzahlen für 2018/19 (EUR 359,2 Mio.; +8%) hat die All for One Group AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) die eigene Guidance und unsere Schätzungen übertroffen. Das EBIT [EUR 12,6 Mio. bzw. (bereinigt) EUR 19,8 Mio.] lag im Rahmen der Erwartungen. Die Initialisierung der Strategieoffensive ??" verbunden mit Einmal¬kosten von rd. EUR 7 Mio. - wurde im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen. Allerdings werden Maßnahmen wie die Ausweitung des Leistungs¬¬portfolios auch weiterhin noch die operative Marge belasten. Im kommenden Jahr erwartet die Gesellschaft einen Umsatzzuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich auf EUR 375 Mio. bis EUR 385 Mio. und eine Steigerung beim EBIT auf EUR 20 Mio. bis 22 Mio. Vor dem Hintergrund der geplanten, schritt¬weisen Annäherung an das mittelfristige EBIT-Margenziel (>7% ab 2022/23ff) ist die All for One Group-Aktie mit einem EV/Umsatz von 0,57 günstig bewertet. Das Kursziel steigt wegen Peer-Gruppen- und Basisjahr-Effekten leicht an. Unser Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 69,80. Unsere Empfehlung lautet weiterhin ??zKaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19587.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 10:51 ET (15:51 GMT)