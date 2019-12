Das Echtzeitstrategiespiel Age of Empires IV soll per Analyse ein Auge auf das Spielverhalten der Gamer haben, und Tutorials zum Lernen der Spielmechanik und Features individuell anpassen. Tipps auf Basis von Analysen des Spielverhaltens sind besonders bei Mobile Games alltäglich - häufig mit Hinweisen auf Features, für die man dann per In-App-Kauf bezahlen soll. Nun soll die Mechanik auch für besseren Zugang zum neuen, großen Echtzeitstrategietitel (auch "Real-Time-Strategy" oder "RTS") von Microsoft sorgen - Age of Empires IV. Age of Empires IV ist ein Echtzeitstrategiespiel, ...

