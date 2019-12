Von Michael C. Bender

LONDON (Dow Jones)--Der nächste G7-Gipfel soll in Camp David stattfinden. Das kündigte US-Präsident am Dienstag am Rande des Nato-Treffens in London an. Geplant sei das Treffen vom 10. bis 12. Juni 2020.

Trump hatte zunächst einen seiner Golfclubs als Veranstaltungsort in Erwägung gezogen, diesen Plan aber wegen harscher Kritik - auch seitens der Republikaner - wieder aufgegeben.

