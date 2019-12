Der USD/INR notiert bisher in einer engen Handelsspanne - Die nächste Hürde für die Bullen befindet sich bei 71,90 - USD/INR Tageschart Der USD/INR wird übergeordnet in einem intakten Aufwärtstrend gehandelt. Schließlich handelt das Devisenpaar über all seinen wichtigen Glättungslinien. Der Markt entwickelt sich in einer Bullenflagge und aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...