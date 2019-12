Donald Trump hat heute für den Witz des Jahres gesorgt! Auf die Frage, was er zu dem Abverkauf an den US-Aktienmärkten zu sagen habe, antwortete der US-Präsident: er beobachte die Aktienmärkte nicht! Das zeigt einmal mehr seine Neigung zu "alternativen Fakten": alleine im November hatte Trump neue Allzeithochs der US-Indizes per Twitter gefeiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...