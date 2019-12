Andersen Global freut sich, seine ausgeweitete Präsenz in Mosambik bekanntzugeben: Sein Partnerunternehmen, Isálcio Mahanjane Advogado Associados, eröffnet ein neues Büro in der Stadt Beira. Isálcio Mahanjane Advogado Associados, das auch eine Niederlassung in Maputo unterhält, wurde im August 2018 zu einem Partnerunternehmen von Andersen Global.

Die Firma, die unter der Leitung des Managing Partner Isálcio Mahanjane steht, hat sich auf die Bereitstellung von erstklassigen Dienstleistungen in allen Rechtsbereichen für Unternehmen und Privatkunden spezialisiert. Diese Dienstleistungen umfassen Handels- und Unternehmensrecht, Bank- und Finanzrecht, Arbeitsrecht, Immobilienverwaltung, Rechtsangelegenheiten für Öl, Gas und Bergbau sowie Verwaltungsrechtsstreitigkeiten.

"Die zusätzliche Niederlassung in Beira stärkt unseren Ruf als führendes Unternehmen, das Kunden einen erstklassigen Service bietet. Für uns ist dies der nächste Schritt einer fortgesetzten Erweiterung unserer Präsenz in ganz Mosambik", sagte Isálcio. "Unser letztliches Ziel besteht darin, in jeder größeren Provinz des Landes eine Niederlassung zu unterhalten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 165 Standorten präsent.

