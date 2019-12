Dodgeville, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Ernennung verstärkt europäisches Führungsteam von Lands' EndLands' End, Inc. (NASDAQ: LE), ein führender Uni-Channel-Einzelhändler, gab heute bekannt, dass Constanze Freienstein als Geschäftsführerin, Europa in das Unternehmen eingetreten ist. In dieser Funktion wird Freienstein das europäische Geschäft von Lands' End leiten, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Erweiterung und Stärkung der Kundenbasis."Mit jahrzehntelangem Erfolg im Einzelhandel und einer umfassenden Kenntnis des europäischen Marktes ist Constanze hervorragend geeignet, unser europäisches Geschäft zu leiten", sagte Angie Rieger, Senior Vice President of International bei Lands' End. "Wir freuen uns darauf, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zu nutzen, um die Präsenz von Lands' End in diesem Markt auszubauen."Freienstein verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung und Beratung erfolgreicher Multi-Channel-Einzelhandels- und Lifestyle-Unternehmen in ganz Europa. Zuletzt war sie als Customer and Marketing Director für das Europageschäft der Hudson's Bay Company tätig. Sie hatte außerdem wichtige Führungspositionen bei verschiedenen europäischen und amerikanischen Unternehmen inne, darunter Dilger Sommelier Selection, McArthurglen Group, Metro AG und A.T. Kearney.Informationen zu Lands' End, Inc.Lands' End, Inc. ist ein führender Uni-Channel-Einzelhändler für Freizeitbekleidung, Accessoires, Schuhe und Einrichtungsgegenstände. Wir vertreiben Produkte online unter www.landsend.comPressekontakt:Tricia DudleyLands' EndDirectorPublic Relations and Brand PartnershipsTricia.Dudley@landsend.com646-560-5189Original-Content von: Lands' End, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139304/4457962