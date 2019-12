Investition bietet exklusiven Zugang zu marktführenden Softwareprodukten für Gasquantifizierung von Providence Photonics

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR), und Providence Photonics, LLC, haben heute bekannt gegeben, dass FLIR eine strategische Investition in Providence Photonics getätigt hat, einen Entwickler leistungsfähiger Software zur Quantifizierung unsichtbarer Gasemissionen mithilfe optischer Gasdetektionssysteme (Optical Gas Imaging, OGI) von FLIR.

Providence Photonics ist auf die Entwicklung und Anwendung hochentwickelter Technologie im Bereich der optischen Gasdetektion spezialisiert und arbeitet somit an den mit am schwierigsten zu lösenden Problemstellungen der Branche in Bezug auf Umweltschutz und Sicherheit. Mithilfe von patentierter Technologie, fortschrittlicher Bilderfassungstechnik und modernsten Infrarot-Bildwandlern entwickelt die Firma Lösungen für verschiedene Anwendungen, darunter Leckquantifizierung, Leckprüfungsvalidierung, autonome Fernleckerkennung und Effizienzüberwachung von Abfackelungen.

Als Teil der strategischen Investition erhält FLIR exklusiven Zugang zu bestimmten Elementen des geistigen Eigentums von Providence Photonics, wodurch Kunden in der Öl- und Gasbranche ein erweitertes Angebot von FLIR Systems in Anspruch nehmen können. Die Unternehmen arbeiten am Einsatz der Quantifizierungsalgorithmen von Providence Photonics in aktuellen und künftigen OGI-Kameras und digitalen Dienstleistungsangeboten von FLIR.

"Unsere Investition in Providence Photonics ist ein weiteres Beispiel unserer Evolution vom ausschließlichen Hersteller führender Sensortechnik zu einem Unternehmen, das Entscheidungshilfen für die Entwicklung intelligenter Sensorlösungen leistet", sagte Frank Pennisi, Präsident des industriellen Geschäftsbereichs bei FLIR. "Durch diese Investition können wir unsere Kunden aus der Öl- und Gasindustrie besser betreuen, die auf unsere optische Gasdetektionstechnologie vertrauen, um Effizienz und Sicherheit zu verbessern und gleichzeitig die Bestimmungen zur Methanreduzierung einzuhalten."

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Sensorlösungen für Rüstungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen und Technologien zu entwickeln, die dazu beitragen, dass fundiertere Entscheidungen zum Schutz von Leben und Lebensumfeld getroffen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können Wörter wie "annehmen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen" und "glauben" sowie ähnliche Wörter und Ausdrücke enthalten und die Annahmen umfassen, die diesen Aussagen zugrunde liegen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die teilweise auf möglicherweise falschen Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Die tatsächlichen Folgen und Ergebnisse können daher aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder prognostiziert wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191203006114/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Tim McDowd

FLIR Systems, Inc.

Telefon: 503 498 3146

E-Mail: tim.mcdowd@flir.com



Anlegerpflege:

Lasse Glassen

Addo Investor Relations

Telefon: 424 238 6249

E-Mail: lglassen@addoir.com