Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, hat heute die Markteinführung erweiterter Security Operations Centre (SOC) -Dienste für die Cloud unter Verwendung von Microsoft Azure Sentinel bekanntgegeben.

Im Rahmen dieser Integration wird Wipro Managed Cloud-SOC-Services mit integrierten Funktionen für Künstliche Intelligenz (KI) und Orchestrierung für die schnelle Erkennung von Bedrohungen und Reaktionen darauf für seine Kunden in hybriden Cloudumgebungen anbieten. Außerdem sollen auf KI basierende Funktionen von Wipro HOLMES zur Messung von Risikofaktoren im Vergleich zu Compliance-Standards genutzt werden. Abgesehen von einem großen Pool kompetenter, erfahrener Responder für Cybervorfälle und Ermittler für Bedrohungen wird der Security Intelligence-Service von Wipro folgende Unterscheidungsmerkmale mit sich bringen:

Proprietäres Framework für die Schaffung von Anwendungsfällen mit branchenspezifischen Archiven von Anwendungsfällen Regelmäßige Selbstevaluierung zu Log-Quellen, Effizienz von Anwendungsfällen; Benchmarking dieser Aspekte zur Lockheed Martin Kill Chain und dem MITRE-Framework Werksmodell-Systemintegration für schnelles Onboarding von Ereignisquellen und Schaffung von Anwendungsfällen Erstellung sicherer, einzigartiger Playbooks zur Automatisierung von Workflows und Prozessen und Nutzung der Funktionen von Azure Sentinel SOAR

Wipro erweitert seine Ressourcen für die Behandlung von Bedrohungen in der Cloud in Form eines anpassungsfähigen, intelligenten und cloudnativen SOC für Single- oder Multi-Cloud-Kunden. Der Schwerpunkt wird bei dieser Partnerschaft auf dem Cloudsicherheits-Portfolio insgesamt liegen. Die Kunden von Wipro können so ihren Weg bei der Arbeit mit der Cloud beschleunigen und gleichzeitig Cloud-Vorteile umsetzen, indem sie Geschäfte auf sichere Weise tätigen.

Raja Ukil, Senior Vice President und Global Head, Cyber Security und Risk Services, bei Wipro Limited, sagte: "Diese einzigartige cloudnative SOC-Kapazität wird als Katalysator bei der fortschrittlichen Verfolgung, Erkennung, schnellen Behebung und Abwehr von Bedrohungen in der Cloud fungieren. Wir bieten unseren Kunden weiterhin fortschrittliche Services für die Cloudsicherheit. Die Partnerschaft mit Microsoft bekräftigt unsere Verpflichtung, unsere Serviceangebote für die Reaktion auf Cloudbedrohungen zu verstärken."

"Wir wollen unsere Kunden stärken und ihnen die beste Technologie und die besten Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Umgebungen sicher und modern zu gestalten", sagte Ann Johnson, Corporate Vice President der Cyber Security Solutions Group bei der Microsoft Corporation. "Das Thema Cybersicherheit ist komplex, muss jedoch nicht kompliziert sein. Mithilfe der Integration von Wipro können Unternehmen die Cloudsicherheit entmystifizieren und Sicherheitsrisiken beheben."

