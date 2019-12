Wayzata, Minnesota (ots/PRNewswire) - Unternehmen verpflichtet sich auf wissenschaftlicher Grundlage, Emissionen in der Lieferkette bis 2030 um 30 % zu reduzieren und bekräftigt so sein Engagement für die Ziele des Pariser KlimaabkommensMit einer globalen Präsenz und Standbeinen in den wichtigsten Lebensmittel- und Agrar-Lieferketten rund um den Globus setzt sich Cargill für den Schutz der lebenswichtigen natürlichen Ressourcen der Erde und die Reduzierung seiner Umweltauswirkungen ein. Im Einklang mit seinem Klimaschutzversprechen hat sich Cargill in Bezug auf den Regelungsbereich 3 das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen in seinen globalen Lieferketten bis 2030 um 30 % pro Tonne Produkt (https://www.cargill.com/image/1432153537974/cargill-supply-chain-climate-commitment-infographic.png) zu reduzieren.Dieses Ziel geht mit vielen Kunden von Cargill einher, die ähnliche Klimaziele anstreben. Cargill hat auch seine Absicht bekräftigt, dem Klima Vorrang einzuräumen, indem es in jüngster Zeit drei Aktivitäten mit Unternehmen auf der ganzen Welt durchgeführt hat, darunter die Zusage an die CEO-Klimaerklärung (https://www.unitedforparisagreement.com/), die Unterzeichnung der Koalition We Are Still In Coalition (https://www.wearestillin.com/) zur weiteren Unterstützung des Pariser Klimaschutzabkommens und die Zusammenkunft auf der dieswöchigen UN-Klimakonferenz COP 25 (https://unfccc.int/cop25) in Madrid.Die Verpflichtung, die Treibhausgasemissionen (THG) aus der globalen Lieferkette bis 2030 um 30 % pro Tonne Produkt zu reduzieren, in Kombination mit dem bereits angekündigten operativen Ziel, die absoluten Emissionen um 10 % zu reduzieren (https://www.cargill.com/story/cargill-sets-new-goal-to-address-climate-change), wurde von der Science Based Target Initiative (SBTi) (https://sciencebasedtargets.org/), einer Zusammenarbeit zwischen CDP, dem Global Compact der Vereinten Nationen, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF), anerkannt."Ohne mutige und entsch lossene Maßnahmen aller an der Produktion von Lebensmitteln Beteiligten wird der Klimawandel das Ernährungssystem destabilisieren", sagte David MacLennan, Chairman und Chief Executive Officer von Cargill. "Wir sind entschlossen, gemeinsam mit Produzenten, unseren Kunden und Regierungen weltweit Lösungen zu entwickeln, zu skalieren und umzusetzen. Über die Regulierung der Landwirtschaft werden wir dem Klimawandel entgegenwirken, unsere Böden regenerieren und die Wassernutzung verbessern und gleichzeitig die Welt nachhaltiger ernähren können."Priorisierung des Klimas in den Cargill-LieferkettenUm die Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren, konzentriert sich Cargill auf gezielte Maßnahmen in der Lieferkette sowie programm- und strategiebezogene Lösungen, die Landwirten, Kunden und dem breiteren Nahrungsmittelsystem zugutekommen.- Beschleunigung des nachhaltigen Fortschritts bei Rindfleisch (https://www.cargill.com/2019/cargill-announces-commitment-to-reduce-greenhouse-gas-emissions): Cargill baut auf der Effizienz der nordamerikanischen Rindfleischindustrie auf, die aus Sicht der Treibhausgasemissionen bereits 35 % effizienter ist als der globale Durchschnitt, indem es Programme in den Bereichen Weidemanagement, Futtermittelproduktion und Reduzierung von Lebensmittelabfällen einführt. Die Nachhaltigkeitsinitiative BeefUp (https://www.cargill.com/2019/cargill-announces-commitment-to-reduce-greenhouse-gas-emissions) zielt darauf ab, bis 2030 eine Treibhausgasreduktion von 30 % pro produziertes Pfund Produkt zu erreichen. Cargill wird Hand in Hand mit Landwirten, Viehzüchtern und Innovatoren in der gesamten Rindfleischlieferkette zusammenarbeiten, um die Einführung von Praktiken zu beschleunigen, die bekanntermaßen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsergebnisse beitragen, wie Bodengesundheit und Kohlenstoffspeicherung. In einem ersten Schritt sponsert Cargill die Manure Innovation Challenge des Yield Lab Institute (https://www.theyieldlabinstitute.org/post/the-yield-lab-institute-announces-manure-challenge-participants). Die Herausforderung wird Start-ups mit Lösungen leiten, die den Wert von Nährstoffen, Ballaststoffen und Energie aus Gülle auf einem beschleunigten Weg zur Marktreife erfassen und gleichzeitig die Rentabilität in der Landwirtschaft steigern.- Förderung der Bodengesundheit: Gesunder Boden ist entscheidend, um den Klimawandel aufzuhalten und ebenfalls für den langfristigen Wohlstand von Bauern und Viehzüchtern von grundlegender Bedeutung. Cargill ist ideal positioniert, sein Netzwerk und seine Partnerschaften dazu einzusetzen, um Produzenten bei der Umsetzung regenerativer landwirtschaftlicher Praktiken zu unterstützen, die die Produktivität der landwirtschaftlichen Betriebe im Hinblick auf die Gesundheit des Bodens und die allgemeine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Betriebs verbessern. Als Gründungsmitglied des Ecosystem Services Market Consortium (https://ecosystemservicesmarket.org/) (ESMC) unterstützt Cargill die Schaffung eines Marktes, der es Landwirten und Viehzüchtern ermöglicht und sie ermutigt, Managementpraktiken zur Verbesserung der Bodengesundheit, zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Verbesserung der damit verbundenen Wasserqualität sowie zur Verringerung des Wasserverbrauchs anzuwenden und aufrechtzuerhalten. Cargill gibt Landwirten zudem die Forschung und notwendigen Erkenntnissen an die Hand, um zu verstehen, wie Investitionen in die Bodengesundheit mit dem Soil Health Institute (https://www.prnewswire.com/news-releases/economics-of-soil-health-to-be-assessed-across-north-america-300857845.html) finanzielle und wirtschaftliche Vorteile bringen können.- Reduzierung des CO2-Ausstoßes für eine nachhaltige Verschiffung: Cargill hat sich vorgenommen, die Seeverkehrswirtschaft in eine nachhaltigere Zukunft zu führen (https://www.cargill.com/sustainability/climate-change-and-health). Im Jahr 2018 reduzierte das Unternehmen die Brutto-CO2-Emissionen um 350.000 Tonnen (4,5 %) bei gleichbleibender Transporttätigkeit. Darüber hinaus ist Cargill Teil der Decarbonization Task Force des Global Maritime Forum und arbeitet mit mehr als 50 Branchenführern zusammen, um die Schifffahrt in eine dekarbonisierte Zukunft zu führen. Cargill richtet sein Augenmerk auf neue Technologien mit langfristigem Potenzial, um die ehrgeizigen Treibhausgasziele der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zu erreichen und die globale Schifffahrtsindustrie bis 2050 auf klimaneutral zu stellen.- Schutz der Wälder in Partnerschaft mit den Landwirten: Cargill arbeitet im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie aktiv daran, die Emissionen aus Landnutzungsänderungen zu reduzieren. Cargill setzt sich für den Schutz der Wälder ein, um die New York Declaration on Forests in allen wichtigen Lieferketten zu unterstützen. Bei Palmwäldern investiert Cargill zum Beispiel 3,5 Millionen Dollar in ein 25-jähriges Gemeinschaftswaldprojekt im Dorf Nanga Lauk in West-Kalimantan, Indonesien, das es den Gemeindemitgliedern ermöglicht, den Wald zu schützen und zu bewirtschaften und gleichzeitig ein Einkommen aus der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen zu erzielen. Im Rahmen unseres strategischen Aktionsplans Protect our Planet (https://www.cargill.com/2018/cargill-outlines-plan-to-end-cocoa-deforestation) für Kakao und Schokolade und dem Engagement für die Cocoa & Forests Initiative führten die gemeindebasierten Maßnahmen von Cargill in der Elfenbeinküste im Zeitraum zwischen 2018 und 2019 zur Pflanzung von über 320.000 Schattenbäumen, dank des Einsatzes von 3.000 Landwirten in 12 Genossenschaften. In der südamerikanischen Sojalieferkette engagiert sich Cargill seit 2006 für das Amazon Sojamoratorium und investiert 30 Millionen Dollar, um innovative Lösungen (https://www.tfa2020.org/en/together-we-can-protect-forests-and-preserve-land-in-brazil/) zum Schutz der südamerikanischen Wälder auf eine für die Landwirte wirtschaftlich tragfähige Weise zu finden."Wir freuen uns, dass Cargill sich ein aggressives Ziel gesetzt hat, zusätzlich zu seinem wissenschaftlich fundierten Ziel für seinen Betrieb, seine Treibhausgasemissionen im Regelungsbereich 3 der Wertschöpfungskette zu reduzieren", sagte Cynthia Cummis, Director of Private Sector Climate Mitigation, WRI. "Als großes und einflussreiches Unternehmen im Agrarsektor werden sich die Maßnahmen von Cargill positiv auf die Lebensmittelindustrie auswirken und Unternehmen dabei unterstützen, ihre eigenen Emissionen weiter zu reduzieren. Während des gesamten Prozesses der Zielsetzung war Cargill ein durchdachter und strategischer Partner, der die entscheidende Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels anerkennt."Informationen zu CargillCargills 160.000 Mitarbeiter in 70 Ländern arbeiten unaufhörlich daran, unser Ziel zu erreichen, die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren. Jeden Tag bringen wir Landwirte mit Märkten zusammen, Kunden mit Inhaltsstoffen und Menschen und Tiere mit den Nahrungsmitteln, die sie benötigen, um zu wachsen. Wir kombinieren 154 Jahre Erfahrung mit neuen Technologien und Markterkenntnissen und verstehen uns als Partner des Vertrauens für unsere Kunden in den Bereichen Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Finanzen und der technischen Industrie in mehr als 125 Ländern. Gemeinsam bilden wir eine stärkere, nachhaltige Zukunft für die Landwirtschaft.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/707437/Cargill_Logo.jpgPressekontakt:April Nelsonmedia@cargill.com952-742-9150Original-Content von: Cargill, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43542/4457981