Die in Wien börsennotierte BAWAG Group hat das von der EZB genehmigte Aktienrückkaufprogramm umgesetzt und am 29. November 10,86 Prozent der Stimmrechte (10.857.763 eigene Aktien) zurückgekauft. Die Aktien sollen eingezogen werden, teilte die Bank in der Nacht auf Mittwoch mit.Der Vorstand hatte einen Angebotspreis von 36,84 Euro je Aktie beschlossen, das Volumen der Transaktion lag damit bei 400 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...