"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Zustellung/Post:

"Da die Menge der Briefe kontinuierlich kleiner wird, ist die Zustellung am Wochenanfang für die Deutsche Post eine lästige Pflicht. Dass der ehemalige Monopolist bei der Forderung nach deren Abschaffung Unterstützung von der Monopolkommission erhalten würde, hätte man in der Konzernzentrale wohl kaum zu hoffen gewagt. Sollte es auch noch gelingen, im Zuge der bevorstehenden Reform des Postgesetzes die Vorgabe zu kippen, dass mindestens 80 Prozent aller Briefe am nächsten Tag bei den Empfängern sein müssen, wäre das Glück in Bonn wohl vollkommen. Doch selbst in der Weihnachtszeit werden nicht alle Wünsche wahr. Es ist wenig wahrscheinlich, dass die Bundesregierung nur Geschenke verteilt."/yyzz/DP/fba

