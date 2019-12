ISACA feiert 50-jähriges Bestehen mit Umfrage unter mehr als 5000 Tech-Profis zum nächsten Jahrzehnt im Technologiebereich

Die sich entwickelnde Beziehung zwischen künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Menschen wird laut einer neuen ISACA-Studie zur Technologielandschaft der 2020er Jahre vielversprechende Möglichkeiten für die Tech-Belegschaft schaffen und gleichzeitig ernüchternde Bedenken für die breite Öffentlichkeit aufwerfen.

As ISACA celebrates its 50th anniversary, it is the ideal time to look to the future of technology and how technology-driven innovation will shape the new decade. ISACA surveyed more than 5,000 business technology professionals this year to gather their perspective on how the tech landscape of the new decade--the 2020s--will affect both the enterprise landscape and society more generally. (Graphic: Business Wire)