Die Zollstreitigkeiten der USA zeitigen interessante Nebenwirkungen: Trump-Tweets drücken die Stimmung - und schon können Anleger Wachstumsunternehmen günstiger einsammeln.

Anleger kennen das Spiel: US-Präsident Donald Trump hat zu Wochenbeginn mal wieder mit Zöllen gedroht, prompt drehten die Aktienmärkte deutlich ins Minus. Diesmal ging es um Zölle auf Stahl aus Südamerika sowie mögliche Vergeltungsmaßnahmen für den Fall, dass Frankreich eine Digitalsteuer einführen sollte - die vor allem große US-Techkonzerne beträfe. All das verschreckt Anleger, sind doch die Zollauseinandersetzungen ein wesentlicher Grund dafür, dass die Weltwirtschaft langsamer wächst als erhofft.

Andererseits notieren die Aktienmärkte diesen Widrigkeiten zum Trotz dicht an ihren Jahreshöchstständen. Denn die Notenbanken haben dieses Jahr wieder auf Lockerung umgeschaltet und stützen so die Kurse. Dass die Handelsstreitigkeiten den Aktienmarkt in einen nachhaltigen Ausverkauf treiben werden, ist daher unwahrscheinlich. Zumal die ...

