Filtervliese werden in unterschiedlichen Trennaufgaben in der metallverarbeitenden Industrie, der Glasindustrie, der chemischen Industrie sowie in der Abfall- und Reinigungsindustrie verwendet.

In Bandfilteranlagen, die mit automatischem Vliestransport ausgerüstet sind, läuft die verunreinigte Flüssigkeit durch Einfluss der Schwerkraft aus dem Zulaufbereich durch das Filtervlies in die Reinkammer. Die abzutrennenden Partikel werden vom Vlies zurückgehalten. Für den Erfolg der Filtration ist es entscheidend, das richtige Filtervlies mit den optimalen Eigenschaften für die Filtrationsaufgabe zu wählen.

Richtiges Material für jeden Einsatz

Für eine optimale Abstimmung auf die abzutrennenden Feststoffe und das vorliegende Flüssigkeitssystem bietet der Filtrationsspezialist Wolftechnik vier unterschiedliche Arten seiner Filtervliesrollen an.

Filtervliese zur Oberflächenfiltration sind die WFV-Filtervliese FDU und FLI. FDU ist ein thermisch gebundenes Polyester- (PET)/Polypropylen-Spinnvlies aus Endlosfasern. Es weist eine hohe Festigkeit in Längs- und Querrichtung auf und ist universell einsetzbar. Anwendung findet es in Unterdruckanlagen, Vakuumanlagen oder Schwerkraftanlagen für die Mittel- und Feinfiltration. FLI wird in einem chemischen Bindungsprozess aus Viskose hergestellt. Es handelt sich um ein klassisches Filtermedium mit hohem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...