The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B043674 UNICR.BK AUS. 15-19 3 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0226033 JPMORGAN CHASE 2019 BD00 BON AUD NCA XFRA AU3FN0025888 JPMORGAN CHASE 2019 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA CA780086JX32 ROYAL BK CDA 2019 BD00 BON CAD NCA XFRA DE000A13SMR9 THUERINGEN LS 14/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB43L5 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4SY5 BAY.LDSBK.IS. 16/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T8W7 DZ BANK IS.A696 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0B8Q5 DEKABANK DGZ IHS.7332 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1AV9 LB.HESS.-THR. IHS 15/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4A67 LB.HESS.THR.CARRARA 16/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4A75 LB.HESS.THR.CARRARA 16/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4A91 LB.HESS.THR.CARRARA12E/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5Y52 HCOB ZS 17 16/19 BD00 BON EUR NCA GCP8 XFRA US36962G7M04 GENERAL ELECTRIC 2020 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US36967FAA93 GENERAL ELECT. 15/20 FLR BD00 BON USD NCA XFRA DE000A1R0TU2 BILFINGER SE ANL 12/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2K67 LB.HESS.-THR. IHS 16/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4DH6 LB.HESS.THR.CARRARA03F/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LBW6PG8 LBBW OPF 11/19 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2RY7 NORDLB 2-PH.BD. 73/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8663 NORDLB IS.06/16 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8H56 NORDLB 5 PH.BD.44/15 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1526063893 SHOUGANG GR.CO. 16/19 BD01 BON USD N