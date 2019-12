FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MPO XFRA GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20

EDZ XFRA NO0010019649 EVRY AS NK 1,75

5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY